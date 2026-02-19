Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna-Rusya Savaşının Müzakerelerle Sona Erme İhtimali Düşük

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna savaşının müzakerelerle sona erme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, savaşın ancak taraflardan birinin tükenmesi ile sona ereceğini ifade etti. Rusya'nın durumu ve savaşın geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna savaşının kısa sürede müzakereler yoluyla sona erme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) ve Rheinpfalz gazetelerine konuşan Merz, savaşın ancak taraflardan birinin askeri ya da ekonomik olarak tükenmesi halinde biteceğini düşündüğünü belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insani ya da akılcı gerekçelerle ikna olmayacağını ifade eden Merz, bunun "acı bir gerçek" olduğunu söyledi.

Merz, Avrupa'nın amacının Rusya'nın savaşı askeri olarak sürdüremeyecek ve ekonomik olarak finanse edemeyecek duruma gelmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya'yı "derin bir barbarlık hali" içinde gördüklerini söyleyen Alman Başbakanı, bu durumun kısa vadede değişmesini beklemediğini ifade etti. Merz, ayrıca Rus yönetimindeki güç çevrelerinin uzun süre savaş olmadan ayakta kalamayacağını savunarak, cepheden dönen çok sayıda travma yaşamış askerin varlığının da bu durumu etkilediğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan gönderildi, rakibe imza attı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım

Tartışma büyüyor! Bakan Tekin, o metin için harekete geçti