Almanya Başbakanı'ndan Schengen Bölgesi Açıklaması

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, AB'nin Schengen bölgesini korumak istediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kara sınırı kontrollerini artırmaya yönelik planlara ilişkin açıklamada bulundu. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Merz, "Avrupa Birliği (AB) olarak Schengen bölgesini korumak istiyoruz, ancak Schengen bölgesinde serbest dolaşım düzensiz göçü teşvik edenler ve özellikle göçmen kaçakçılığı yapanlar tarafından kötüye kullanılmadığı takdirde uzun vadede işe yarayacaktır" dedi.