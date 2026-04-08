Almanya Başbakanı Friedrich Merz: ABD ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu önemli anlaşmanın sağlanmasında yaptığı aracılık için Pakistan'a teşekkürlerini ilettiklerini kaydetti. Merz, "Şimdi hedef, gelecek günlerde savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesini müzakere etmek olmalı, bu da yalnızca diplomatik yolla başarılabilir" dedi.

Müzakerelerin İran'daki sivil halkın korunmasına ve bölgedeki güvenliğe hizmet edeceğini vurgulayan Merz, böylece ciddi bir küresel enerji krizinin önlenebileceğini söyledi. Merz, Almanya'nın diplomatik çabaları desteklediğine dikkati çekerek, "Bunun için Almanya, ABD ve diğer partnerlerle yakın diyalog içinde" ifadesini kullandı.

