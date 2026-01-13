Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den İran açıklaması

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki durumu değerlendirerek rejimin son günlerini yaşadığını ve halkın ayaklandığını ifade etti. Barışçıl bir geçiş için temas halinde olduklarını belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, " İran'da rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında İran'daki son durumu değerlendirdi. Merz, "Bir rejim ancak şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, o zaman fiilen sonuna gelmiştir. Ben, şu anda bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum. Halk şimdi bu rejime karşı ayaklanıyor" ifadelerini kullandı.

İran'daki çatışmayı barışçıl şekilde sona erdirmenin bir yolu olmasını umduğunu belirten Merz, "Almanya, partnerleriyle İran'da demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl geçişin sağlanması için temas halinde" açıklamasında bulundu.

