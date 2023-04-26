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Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi

Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi

Dünya Haberleri

Almanya Hava Kuvvetleri, üç Rus savaş uçağının, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Baltık Denizi semalarında engellendiğini duyurdu.

Almanya Hava Kuvvetleri, üç Rus savaş uçağının, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Baltık Denizi semalarında engellendiğini duyurdu.

Almanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Keşif uçakları engellendi. Alman ve İngiliz Eurofighter uçakları üç askeri uçağın tespit edilmesi sonucu harekete geçti. Rusya'ya ait iki Su-27 Flanker ve bir IL-20 Baltık Denizi üstünde uluslararası hava sahasında transponder sinyali olmadan uçmuştur" denildi.Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihazdır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Baltık Denizi Almanya Dünya Haberler

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