Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in başlatığı İran operasyonunda hava saldırısıyla öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste, hava saldırısında aldığı yaralardan dolayı eşinin ölümünden 2 gün sonra öldü.

HAMANEY'İN EŞİ DE ÖLDÜ

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar 3. günde bölgesel savaşa döndü. Orta Doğu'da birçok ülkede ateş çemberine dönerken, ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in ailesinden bir isim daha öldü. Hamaney'in eşi Mansure Hüceste, hava saldırısında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Mansure Hüceste

İran resmi kaynakları, Hamaney'in halefi olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney ile 14 aylık torunu Zahra Mohammadi Golpayegani'nin de hayatını kaybettiğini bildirmişti.

HALEF OLARAK ANILIYORDU

Uzun süredir İran'daki güç dengelerinde etkili olduğu değerlendirilen Mücteba Hamaney, siyasi çevrelerde olası dini lider adayları arasında gösteriliyordu. Ölüm haberi, İran'da liderlik geçiş sürecini daha da belirsiz hale getirdi.

MANSURE HÜCESTE KİMDİR?

Mansure Hüceste Bakırzade, 1947 yılında İran'ın Meşhed kentinde dünyaya geldi.

Ali Hamaney ile Bakırzade 1965 yılında evlendi. Nikahları Ayetullah Muhammed Hadi Milani tarafından kıyıldı.

Hamaney ile Mansure Hüceste Bakırzade'nin Mustafa, Mücteba, Mesud ve Meysam adında dört oğlu; Büşra ve Hüda adında ise iki kızı bulunmaktadır.