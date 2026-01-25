Haberler

Alaska'da petrol sondaj platformu devrildi

Alaska'da petrol sondaj platformu devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Alaska eyaletinde 'Doyon 26' isimli petrol sondaj platformu, başka bir alana taşınırken devrildi. Yangın çıkaran olayda personelin durumu iyi, acil müdahale ekipleri olay yerinde.

ABD'nin Alaska eyaletinde petrol sondaj platformunun başka bir bölgeye taşınırken devrildiği bildirildi.

ABD'nin Alaska eyaletinin North Slope bölgesindeki 'Doyon 26' platformunun önceki gün başka bir alana taşınırken devrildiği belirtildi. Platformu işleten firmanın yetkilileri, önceki gün yerel saatle 17.00 sıralarında devrilen platformun, düşüşün etkisiyle alev aldığını açıkladı. Bölgedeki tüm personelin durumunun tespit edildiği ve ciddi yaralanma olmadığını aktaran yetkililer, yangının kontrol altına alındığını kaydetti. Açıklamada, "Boru hatları veya yakıt taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmadı. Acil müdahale personeli olay yerinde bulunmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız" denildi.

Alaska Çevre Koruma Dairesi ise cuma günü geç saatlerde olaydan haberdar olduklarını ve durumu aktif olarak izlediklerini duyurdu. Açıklamada, bölgeyi denetlemek ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak için şirket yetkilileriyle doğrudan temas halinde olunduğu da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı