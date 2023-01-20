Akran zorbalığı ülkede infial yarattı! Kız öğrencinin başka öğrenciyi feci şekilde dövdüğü anlar kamerada

İskoçya'da Waid Academy lisesi öğrencisi bir kız, başka bir kız öğrenciyi yerde tekmeledi. İskoç milletvekilleri olayı "kan dondurucu" olarak tanımladı.

Türkiye'de de sık sık gündeme gelen akran zorbalığı, İskoçya'da kendisini gösterdi. İskoçya'da Waid Academy lisesi öğrencisi bir kız, sınıftan bir arkadaşını feci şekilde dövdü. Darp olayı öğretmenin sınıfa girmesiyle son buldu.

ZORBALIĞA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Olay ülkede infial yarattı. İskoç milletvekilleri, diğer öğrencilerin duyarsızlığını ve kavgayı video kaydına almasını "kan dondurucu" olarak nitelendirdi. İskoç yetkililer, arkan zorbalığına karşı harekete geçileceğinin sözünü verdi.

"GERÇEK KURBAN BİZİM KIZIMIZ"

Öte yandan videodaki saldırgan kızın ailesi, "Gerçek kurban bizim kızımız. Aylardır zorbalığa maruz kalıyor, sonunda dayanamadı ve patladı" ifadelerini kullandı.