Haberler

Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'daki bir trafik durdurmasında sürücünün şüpheli davranışı üzerine acil hattı aranmasıyla olay büyüdü; ikinci ekip geldiğinde hem sürücü hem polis memurunun uyuşturucu testi pozitif çıktı, polis görevden alındı ve soruşturma açıldı.

  • Polonya'da bir trafik kontrolünde durdurulan sürücü ve polis memurunun uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
  • Pozitif test sonuçları üzerine polis memuru görevden uzaklaştırıldı ve resmi soruşturma başlatıldı.

Polonya'da rutin bir trafik kontrolünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Trafiğe çıkarak durdurulan sürücü, görevlendirilmiş polis memuruyla konuşma sırasında "şüpheli davranış" iddiasıyla acil çağrı hattını aradı; gelişme üzerine bölgeye ikinci bir polis ekibi sevk edildi.

HER İKİSİNİN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İkinci ekip geldiğinde polis, sürücü ve polis memuruna uyuşturucu testi uyguladı. İlginç şekilde yapılan kontrollerde her iki kişinin uyuşturucu test sonucu da pozitif çıktı. Bu nadir rastlanan sonuç, hem sürücü hem de polis memurunun uyuşturucu etkisi altında olabileceğine işaret ediyor.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Pozitif sonuçlar üzerine polis memuru görevden uzaklaştırılırken, konu hakkında resmi soruşturma başlatıldı ve olayın ayrıntıları derinlemesine inceleniyor. Bu gelişme, trafikte denetim yapan görevlilerin de denetlenmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre uyuşturucu testi pozitif çıkması, vücutta belirli uyuşturucu madde ya da metabolitlerinin tespit edildiğini gösteriyor — fakat bu sonucun her zaman aktif kullanım anlamına gelmediğine dikkat çekiliyor; laboratuvar analizleri ve ek hukuki değerlendirmeler belirleyici oluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Arkadan hızla yaklaştı, sonrası kan dondurucu
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı

Ahıra giren çobanın ağzı açık kaldı