Akıbeti bilinmiyor! Putin'in gövde gösterisi yaptığı törende bir tek Genelkurmay Başkanı Gerasimov yoktu

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratması her yıl 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutlanıyor. Zafer Günü'nde Moskova'da Kızıl Meydan'da Rus ordusunun envanterindeki silahları sergilediği görkemli törenler düzenleniyor. Bu yıl Moskova dahil 28 kentte düzenlenen törenlere toplam 65 bin asker, 24 bin silah ve 400 askeri hava aracının katıldığı bildiriliyor.

DÜNYAYA MEYDAN OKUDU

Kızıl Meydan'da bugün yapılan törene, Ukrayna'nın işgali nedeniyle ayrı bir önem atfediliyordu. Putin konuşmasında tüm dünyaya meydan okuyup "Kiev'de nükleer silah alabileceklerinden söz ediyorlardı ve NATO bize yakın topraklarda keşif başlatmıştı. Bu ülkemize ve sınırlarımıza karşı açık bir tehditti ve her şey bize buna karşı mücadele etmemiz gerektiğini söylüyordu. Ukrayna'daki özel askeri operasyon bu açıdan gerekliydi ve zamanlaması doğruydu. Savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GERASİMOV'UN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un törende bulunmaması dikkat çekti. Böyle önemli bir günde, haftalardır hazırlıkları yapılan kutlama törenlerine Genelkurmay Başkanı'nın katılmaması çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Bazı kaynaklar Gerasimov'un Ukrayna'daki Rus askerlerini cephede ziyaret ederken yaralandığını öne sürdü. Kimileri ise Gerasimov'la Putin arasında iplerin gerilmiş olabileceğini aktardı.