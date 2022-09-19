Akdeniz'in ortasında insanlık dramı! Susuzluktan ölen çocuğunu kefenleyip denize attı

Libya'dan İtalya'ya deniz yolu ile iltica etmek isteyen Suriyeli bir aile, susuzluktan ölen çocuklarını kıyafetleri ile kefenleyip denize attı. O anlara ait video, sosyal medyada da gündem oldu.