AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki
Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in ateşkesin devam ettiği Gazze'ye hava saldırısı başlatmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir" ifadesini kullandı.

  • İsrail ordusu Gazze ve Refah kentlerine hava saldırıları başlattı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze halkına ve uluslararası hukuka yönelik soykırım siyaseti güttüğünü belirtti.
  • Çelik, İsrail'in uluslararası toplum tarafından durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi ve ardından İsrail ordusunun Gazze ve Refah kentlerine hava saldırıları başlatmasına Türkiye'den tepki geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.

"İSRAİL, BARIŞ İSTEYEN HERKESE DÖNÜK SOYKIRIM SİYASETİ GÜTMEKTEDİR"

İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

Kaynak: Haberler.com / Dünya
