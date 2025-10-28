AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi ve ardından İsrail ordusunun Gazze ve Refah kentlerine hava saldırıları başlatmasına Türkiye'den tepki geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.

"İSRAİL, BARIŞ İSTEYEN HERKESE DÖNÜK SOYKIRIM SİYASETİ GÜTMEKTEDİR"

İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."