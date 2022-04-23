Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı

İngiltere'de Paskalya Bayramı nedeniyle aileler arası buluşmalar gerçekleştiriliyor. Peter isimli adam da Paskalya Bayramı'nı fırsat bilerek ilk kez kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir restorana gitti.

İLK BAKIŞTA TANIDIK GELDİ

Peter masaya oturduğu andan itibaren kız arkadaşının ablası tanıdık gelmeye başladı. Ancak Peter, ne yapsa da kız arkadaşının ablasını nereden tanıdığını çıkaramadı.

YEMEKTEN SONRA VİDEOYU AÇIP İZLEDİ

Aile yemeği bittikten sonra daha önce izlediği videoları bir kez daha açan Peter, bu videolarda oynayan kişinin müstakbel baldızı olduğuna kesin kanaat getirdi.

KUZENLERİNİ SIKIŞTIRDI

İddiasını doğrulamak için, kız arkadaşının kuzenlerini de sıkıştıran Peter, onlardan da onay aldıktan sonra artık emin oldu.

AİLESİNDEN BASKI GÖRDÜ

Bu durumu ailesiyle paylaşan Peter hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Evliliğe onay vermeyen ailesi, "Hemen ayrılın" dedi. Başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan genç adam, takipçilerinden yardım istedi.