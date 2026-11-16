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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Singapur'da 2027-2029 faaliyet planını imzaladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Singapur'da 2027-2029 faaliyet planını imzaladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur'da Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile görüştü. Görüşmede aile politikaları değerlendirildi ve bakanlıklar arasında 2025 Mutabakat Zaptı'na ek olarak 2027-2029 Faaliyet Planı imzalandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile görüştü.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asya Aile Konferansı vesilesiyle Singapur'dayız. Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Sayın Masagos Zulkifli ile bir araya geldik. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalarımızı, ailelerimizin refahını artırmaya ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik. Görüşmemizin ardından, Bakanlıklarımız arasında 2025 yılında imzaladığımız Mutabakat Zaptı'na ek olarak, 2027-2029 yıllarını kapsayan Faaliyet Planı'nı imzaladık. Anlaşmamızın ortak adımlarımızı daha güçlü bir zemine taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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