Ağrı Dağı'nın Zirvesine İlk Kar Yağdı

Ağrı Dağı'nın Zirvesine İlk Kar Yağdı
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, 5 bin 137 metre yüksekliğinde sonbaharda ilk kar yağışını aldı. Geçen senelere göre bu yıl erken gelen kar, zirveyi beyaza bürüdü.

TÜRKİYE'nin çatısı olarak anılan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Ağrı ve Iğdır sınırlarındaki 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na, sonbaharda ilk kar yağdı. Avrupa'nın da en yüksek dağı olan, aynı zamanda sönmüş volkanik dağ olma özelliği taşıyan Ağrı Dağı'nın zirvesi, gece yağan karla beyaza büründü. Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
