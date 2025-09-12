Ağrı Dağı'nın Zirvesine İlk Kar Yağdı

TÜRKİYE'nin çatısı olarak anılan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Ağrı ve Iğdır sınırlarındaki 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na, sonbaharda ilk kar yağdı. Avrupa'nın da en yüksek dağı olan, aynı zamanda sönmüş volkanik dağ olma özelliği taşıyan Ağrı Dağı'nın zirvesi, gece yağan karla beyaza büründü. Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi.