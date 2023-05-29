Afganistan ve Çin'i birbirine bağlayan doğrudan uçuş rotası, Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıl askıya alındıktan sonra Çarşamba günü yeniden başlatıldı. Uçuşların iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmesi bekleniyor.

HABER: Afganlar, Çin uçuşlarının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan Urumqi'ye uçuşların çeşitli görüntüleri

3. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ

Afganistan ve Çin'i birbirine bağlayan doğrudan uçuş rotası, Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıl askıya alındıktan sonra Çarşamba günü yeniden başlatıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil ile Çin'in Urumqi şehri arasındaki uçuşlar, Afganistan'ın ulusal havayolu firması Ariana Afgan Havayolları tarafından gerçekleştiriliyor.

Kabil'den haftada bir kez Çarşamba günü kalkan uçak aynı gün Kabil'e geri dönüyor.

Uçuşların iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmesi bekleniyor.

SES 1 (Darice): MUHAMMED YUNUS MOHMAND, Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı

"Bu uçuşu ikili ilişkileri geliştirmek için iyi bir işaret olarak görüyoruz. İki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik prosedürleri belirlemek için Urumqi'nin ticari yetkilileriyle bir mutabakat zaptı imzalamak istiyoruz."

SES 2 (Darice): GHULAM JİLANİ WAFA, Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı Vekili

Urumqi ile Kabil arasındaki uçuşların yeniden başlaması beni heyecanlandırıyor. Bunun iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkilerin yanı sıra ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağından eminim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)