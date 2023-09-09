Afganistan, Pakistan'dan kapatılan sınır kapısının açılmasını istedi

Taliban yönetimi, İslamabad Büyükelçiliği aracılığıyla Pakistan'dan kapatılan Torham Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını talep etti. Sınır kapısının kapatılmasının yolcu, hasta ve tüccarları olumsuz etkilediği belirtilerek, en kısa sürede açılması istendi.

Afganistan'da Taliban yönetiminin İslamabad Büyükelçiliği, Pakistan'dan kapatılan Torham Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Vekili Serdar Ahmet Şekib'in Pakistanlı makamlarıyla Torham Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Torham Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle yolcu, hasta ve tüccarların sorun yaşadığı ifade edilen açıklamada, sınır kapısının kapalı kalmasının her iki ülkenin de zararına olduğu belirtildi.

Açıklamada, sınır kapısının en kısa sürede açılması talep edildi.

Öte yandan, 6 Eylül'de Pakistan ve Taliban sınır muhafızları arasında yaşanan çatışmanın ardından Torham Sınır Kapısı kapatılmıştı.

Söz konusu kapı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan biri olma özelliği taşıyor.