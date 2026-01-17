Haberler

Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk ülke olan Rusya, büyükelçinin güven mektubunu kabul etti

Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk ülke olan Rusya, büyükelçinin güven mektubunu kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk ülke olan Rusya, büyükelçinin güven mektubunu resmi bir törenle kabul etti.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan İslam Emirliği Moskova Büyükelçisi Mevlevi Gül Hasan'ın güven mektubunu kabul etti.
  • Rusya, Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıyan ilk ülkedir.
  • Güven mektubu töreni, Kremlin Sarayı'nda 34 yeni atanan büyükelçinin katılımıyla gerçekleşti.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıyan ilk ülke olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan İslam Emirliği Moskova Büyükelçisi Mevlevi Gül Hasan'ın güven mektubunu kabul etti. Afganistan yönetimini tanımasından aylar sonra büyükelçinin güven mektubunu kabul eden Rusya, böylelikle büyükelçinin diplomatik statüsünü resmileştirdi.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre; Putin'in güven mektuplarını Kremlin'de çok sayıda yabancı diplomatın katıldığı resmi bir törenle aldığını bildirdi. Kremlin Sarayı'ndaki Alexander Salonu'nda düzenlenen törende; Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan yeni atanan 34 büyükelçinin güven mektupları sunuldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev