Afganistan'ın Herat Vilayeti Depremi

1. ANONS (İngilizce): ARİA, Xinhua muhabiri

2. Depremden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): ARİA, Xinhua muhabiri:

" Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetini sarsan depremlerde çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Şu anda Herat'tayım ve depremin merkez üssüne doğru ilerliyorum. Depremden etkilenen bölgelere kurtarma ekipleri sevk edildi. İnsanlar günün 24 saati kurtarma çalışmalarıyla meşgul."

Herat yetkililerinin Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Afganistan'ın batısındaki Herat ve komşu vilayetlerde meydana gelen depremlerde ölü sayısının 2.445'e yükseldiği bildirildi.

Aynı günün erken saatlerinde Ulusal Afet Yönetim Kurumu sözcüsü Molla Janan Shaeq, depremler sırasında 9.200'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre Afganistan Cumartesi günü 6,2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntı yerel saatle 11.10 sularında meydana geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Herat'tan bildiriyor.(XHTV)