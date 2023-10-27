Afganistan'daki Depremler Tarihi Yapılarda Hasara Yol Açtı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen depremler, tarihi yapılar üzerinde ciddi hasara neden oldu. Herat Ulu Cami'nin minareleri yıkıldı, kubbelerde çatlaklar oluştu. Ihtyaruddin Kalesi ve Musalla Külliyesi'nin bazı bölümleri de zarar gördü. Yetkililer, uluslararası yardım talep ediyor.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne neden olan depremler, Herat'taki tarihi yapılarda da ciddi hasara yol açtı.

Dünyanın en büyük camilerinden Herat Ulu Cami'nin minarelerinin bir kısmı yıkılırken, caminin avlusundaki kubbelerde de çatlaklar meydana geldi.

Herat kentinde Büyük İskender zamanından kalma tarihi bir yapı olan ve "Ihtyaruddin Kalesi" olarak bilinen Herat Kalesi'nin bazı bölümleri depremde zarar gördü.

Ayrıca 15. yüzyılın sonlarında Kraliçe Gevher Şad Begüm tarafından planlanıp onun gözetiminde inşa edilen Musalla Külliyesi'nin 4 tarihi minaresinden birinde kırılmalar yaşandı.

Herat yetkilileri, söz konusu tarihi yapıların daha fazla zarara uğramadan yeniden restore edilmesini istiyor.

"Restore edilmesi için uluslararası kuruluşlardan yardım bekliyoruz"

Herat Valiliği Sözcüsü Mevlevi Nisar Ahmad Elyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de yaşanan depremlerde Herat'taki tarihi yapıların da ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Bu yapılardan en önemlisinin Herat Ulu Camisi olduğunu vurgulayan Elyas, cami minarelerinin uçlarının yıkıldığını ve kubbelerinde de çatlaklar meydana geldiğini belirtti.

Elyas, diğer yandan Herat'ın önemli tarihi yerlerinden biri olan Ihtyaruddin Kalesi'nin de iki ayrı duvarında kırılmalar yaşandığını anlattı.

Herat'ın simgesi haline gelen Musalla Külliyesi'nin 4 tarihi minaresinden birinin söz konusu depremlerde ciddi hasar gördüğünü aktaran Elyas, "Bu tarihi yapıların yeniden restore edilmesi için uluslararası kuruluşlardan yardım bekliyoruz." dedi.

Elyas, tarihi binaların daha fazla zarar görmemesi için zamanında çalışmaların başlatılması gerektiğine işaret etti.

Tarihi binalar derinden etkilendi

Herat Ulu Cami İmamı Mevlevi Muhammed Nur, depremin tarihi binaları da derinden etkilediğini söyledi.

Nur, "Ulu Cami'nin 6 minaresi depremlerde tahrip oldu. Yine caminin kubbelerinde irili ufaklı çatlaklar medyana geldi. Minarelerdeki çiniler döküldü, tarihi yapıda büyük hasar oluştu." diye konuştu.

Yaklaşık 900 yıllık bu caminin yeniden restore edilmesini istediklerini kaydeden Nur, bu konuda özellikle İslam ülkelerinin kendilerine yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nur, Herat Ulu Camisi'nin Afganistan için ve İslam tarihi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde 7 Ekim'de yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti, en büyüğü 6,3 olan depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı sarsıntılar yaşanıyor.