Afganistan'daki Depremde 12 Bin Kişi Etkilendi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Afganistan'da yaşanan depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan depreme ilişkin bir rapor paylaştı. Raporda, dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olduğu kaydedildi. Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ilk verilerin 12 bin civarında kişinin depremden doğrudan etkilendiğini gösterdiği belirtilerek, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiği bildirildi.