Haberler

Afganistan'daki Depremde 1124 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'daki Depremde 1124 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1124'e yükseldi, 3 bin 251 kişi yaralandı ve 8 binden fazla ev yıkıldı.

AFGANİSTAN'ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1124'e ulaştı.

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.