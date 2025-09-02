Afganistan'daki Depremde 1124 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1124'e yükseldi, 3 bin 251 kişi yaralandı ve 8 binden fazla ev yıkıldı.
Açıklamada, ayrıca 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya