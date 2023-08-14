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Afganistan'da Otelde Bombalı Saldırı: 3 Ölü

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Afganistan'ın Host vilayetinde bulunan bir otelde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın Host vilayetinde bir otele düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Host Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının Host'un merkezindeki Kari Zadran adındaki bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre bombalı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise saldırı sırasında otelin içerisinde Pakistan Taliban'ı (TTP) üyelerinin bulunduğunu iddia etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Dünya

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