Afganistan'da internet tamamen kesildi

Afganistan'da Taliban yasaklarına bir yenisini ekledi. Taliban'ın son yasağı internet oldu.

AFGANİSTAN'DA İNTERNET KAPATILDI

Taliban sözcüsü, yasağın lider Heybetullah Ahundzade'nin emriyle ve "toplumsal ahlaksızlığı önleme" amacıyla bazı eyaletlerde başladığını duyurdu. Ancak Netblocks verilerine göre kesinti ülke geneline yayıldı.

TELEFON HATLARI DA ÇALIŞMIYOR

İnternetin kapatılmasıyla birlikte telefon hatları da çalışmamaya başladı.

Uzmanlar, internetin kapatılmasının bilgi akışını, iş dünyasını ve eğitimi durduracağını belirtti. Eski IMF danışmanı Omer Farhadi, bu kararın "Afgan halkını kör bir noktaya sürüklediği" uyarısını yaptı.