Afganistan'da Hz. Hüseyin ve 71 Şehit Anma Töreni Düzenlendi

Afganistan'da, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma töreni düzenlendi. Şiilere ait camilerde yapılan törenlerde gözyaşı döküldü ve ağıtlar yakıldı. Güvenlik tehdidi nedeniyle bazı camilerde tören düzenlenmedi.

Afganistan'da, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma töreni düzenlendi.

Başkent Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif kentlerinde erken saatlerden itibaren camilere akın etmeye başlayan Hazara Şiileri, Kerbela şehitleri için gözyaşı döküp ağıt yaktı.

Şiilere ait camiler siyah örtülerle kaplanırken vaazlarda Hz. Hüseyin'in başından geçenler mersiye şeklinde anlatıldı.

Camiye siyah giysiler içinde gelen Şiiler, kalabalık gruplar halinde ağıtlar yakarken, elleriyle göğüslerine, zincirlerle sırtlarına vurarak yas tuttu.

Kabil'in Daşti Barçi bölgesinde meydanları dolduran yüzlerce kişi, "Hz. Ali, Hz. Hüseyin" yazılı büyük pankartlarla Muradi Hani Semti'ne yürüdü.

Öte yandan Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif kentlerinde de Kerbela olaylarının matemini tutan Şiilere tören sonunda yemek, su ve şerbet ikram edildi.

Taliban güçleri tarafından tören alanlarında güvenlik önlemleri alınırken birçok camide ise güvenlik tehdidi nedeniyle tören düzenlenmedi.