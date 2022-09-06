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Sürpriz sonlu! Köprü açılışı yapıyorlardı, kurdeleyi kestikten sonra olanlar oldu

Dünya Haberleri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde köprü açılışında ilginç bir kaza yaşandı. Köprünün açılışı sırasında kurdele keserken köprü yıkıldı. Kaza da ciddi yara alan olmadı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir garip açılış töreni yaşandı. Bir heyet nehrin iki kıyısını birbirine bağlayan köprünün açılışı için tören düzenledi. Düzenlenen tören kötü sonuçlandı.

Açılışını yaptıkları köprü kurdele keserken yıkıldı

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Açılış nedeniyle birçok kişinin üstüne çıktığı köprü, kurdele kesildikten sonra bir anda çöktü. Sevindirici haber ise köprünün yüksekliğinin fazla olmaması nedeniyle kimseye bir şey olmamasıydı.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Dünya

Dünya Haberler

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