İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, İran tarafından vurulduktan sonra Orta Doğu'daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins olayı doğrularken, İran medyası da vurulan uçağın görüntülerini yayınladı.

ABD ile İran arasında devam eden savaşta ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının, İran üzerinde yürüttüğü muharebe görevinin ardından hasar alarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne acil iniş yaptığı açıklandı.

Pentagon, dünyanın en gelişmiş ve en pahalı savaş uçaklarından biri olan F-35'in, İran üzerindeki görev sırasında yaşadığı bir "olay" sonrası acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜSSE İNDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde üsse indirildiğini ve pilotun sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

KRİTİK İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın nedenine ilişkin resmi soruşturma başlatılırken, uçağın aldığı hasarın boyutu merak konusu oldu. Yetkililer, olayın teknik bir arızadan mı yoksa dış bir müdahaleden mi kaynaklandığını netleştirmek için kapsamlı inceleme yürütüyor.

İRAN MEDYASI VURULMA ANINI YAYINLADI

F-35'in vurulduğunu ilk olarak CCN iddia olarak vermişti. İran medyası Tasnim ise ABD'ye ait vurulan F-35 savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Söz konusu görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.