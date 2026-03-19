İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu

İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını muharebe görevi sırasında hedef alarak vurdu. Hasar alan uçak, görev sonrası Orta Doğu'daki bir ABD üssüne acil iniş yaptı. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde üsse indirildiğini ve pilotun sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim de uçağın vurulma anının görüntülerini yayınladı.

ABD ile İran arasında devam eden savaşta ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının, İran üzerinde yürüttüğü muharebe görevinin ardından hasar alarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne acil iniş yaptığı açıklandı.

Pentagon, dünyanın en gelişmiş ve en pahalı savaş uçaklarından biri olan F-35'in, İran üzerindeki görev sırasında yaşadığı bir "olay" sonrası acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde üsse indirildiğini ve pilotun sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Olayın nedenine ilişkin resmi soruşturma başlatılırken, uçağın aldığı hasarın boyutu merak konusu oldu. Yetkililer, olayın teknik bir arızadan mı yoksa dış bir müdahaleden mi kaynaklandığını netleştirmek için kapsamlı inceleme yürütüyor.

F-35'in vurulduğunu ilk olarak CCN iddia olarak vermişti. İran medyası Tasnim ise ABD'ye ait vurulan F-35 savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Söz konusu görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Elif Yeşil
