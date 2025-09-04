ABD, Venezuelalı Göçmenlerin Geçici Koruma Statüsünü Yenilemeyecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Venezuelalı göçmenlere 2021'de verilen geçici koruma statüsünün yenilenmeyeceğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), Venezuelalı göçmenlere 2021'de verilen ve 10 Eylül itibarıyla süresi dolacak geçici koruma statüsüne (TPS) ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, " Venezuela'nın düzensiz göçü tetiklemedeki önemli rolü ve Geçici Koruma Statüsü'nün yarattığı açık mıknatıs etkisi göz önüne alındığında, Venezuelalı göçmenler için TPS'nin sürdürülmesi veya genişletilmesi, Trump yönetiminin güney sınırımızın güvenliğini sağlama ve göçü etkili şekilde yönetme çabalarını doğrudan baltalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Venezuelalı göçmenlerin, ABD'de geçici olarak kalmasına izin verilmesinin ülke çıkarlarıyla uyuşmadığı vurgulanan açıklamada, bu kişilerin, ülkeden ayrılışlarında ücretsiz uçak bileti ve 1000 dolarlık 'çıkış avansı' elde etmek için ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine ait 'CBP Home' uygulamasını kullanabileceği aktarıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, bu kararı, diğer ABD kurumlarıyla görüştükten sonra ulusal çıkarlara aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini düşünerek aldığı kaydedildi. 600 bin Venezuelalı göçmenin etkileneceği kararın, resmi gazetede yayınlandıktan 60 gün sonra uygulanmaya başlayacağı bildirildi.