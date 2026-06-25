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ABD, Venezuela'ya Deprem Sonrası Yardım Gönderiyor

ABD, Venezuela'ya Deprem Sonrası Yardım Gönderiyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bu ülkeye arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Venezuela halkına taziyelerini iletti. ABD'nin bu zor zamanlarda Venezuela yanında olduğunu kaydeden Rubio, "Başkan Trump'ın emriyle, ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya hemen arama kurtarma ekipleri görevlendiriyor ve tıbbi kaynaklar ile insani malzemeler gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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