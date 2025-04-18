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ABD ve Ukrayna Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İmzalamaya Hazırlanıyor

ABD ve Ukrayna Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İmzalamaya Hazırlanıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu. Trump, anlaşmanın detaylarını İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile yaptığı görüşmede paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta perşembe günü Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi. Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini belirterek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz ama bu konuda bir anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

Trump, Meloni ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin yaptığı açıklamada ise "Avrupa Birliği (AB) yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak. Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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