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ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

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ABD ve İsrail, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran ve vekillerinin yarın bir misilleme saldırısı düzenlemesini bekliyor. Ortadoğu'ya bir savaş uçağı filosu gönderen ve askeri varlığını artıran ABD'de Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla sabah erken saatlerde bölgeye geldi. ABD'li yetkililer misilleme saldırısının kapsamının 13 Nisan'daki saldırıdan daha geniş olabileceğini ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.

Washington ve Kudüs'teki yetkililer, İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini düşünüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi. Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini açıkladı, İsrail ve ABD'nin savunma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

SAVAŞ UÇAĞI FİLOSU GÖNDERİYORLAR

Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'ya bir savaş uçağı filosu göndereceğini ve bölgede bir uçak gemisi bulundurarak, İsrail'i savunmak ve ABD askerlerini korumak için Amerikan askeri varlığını artıracağını açıkladı.

ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

SALDIRI HİZBULLAH'I DA İÇEREBİLİR

ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTILAR

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi. İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilirİran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri.

Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti. İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi. Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TEKLİFİ

Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı. "Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye İsrail İran Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (48)

kalp atisi:

Savaş bize sıçrayacak gencler savas icin hazirlikli olun spora gidin fiziginizi zihninizi güclendirin vatani korumak için ölecez ölmekten korkmuyoruz şehit olmak bizim için en güzel rütbe ,vessalam

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Savas Ozturk:

Sen hazırlanabilirsin beni katma show yapma

yanıt176
yanıt189
HALİS ER:

Bir sürü mühimmat aldım hazırım savaştan kaçanları da sınır dışı edip TC kimliğini alacağız

yanıt72
yanıt55
GALATASARAY null:

Savaş kadınlar ve çocuklar evde oturacak onun için siz rahatsınız biz abdestimizi alıp kefenimizi çoktan giydik

yanıt53
yanıt46
Savas Ozturk:

Su sıkan tabancanı al ve git arkadaş grubunun yanına

yanıt45
yanıt49
Savas Ozturk:

Klavyede laf yapmak çok kolay zaten hocam boşu kes otur oturduğun yere biz senin gibileri çok gördük

yanıt44
yanıt36
Firat Tas:

İlk kaçacak olan yaygarayı kopartırmış boş yapma

yanıt44
yanıt16
Emin Görmecikli:

bence iran hiç birşey yapamaz

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Ali Tabak:

misafirliğe mi gidiyorsunuz.haberli saldırı mı düzenlenir. Bu İran ne tarafta anlayamadik

160
3
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Savas Ozturk:

Bu haberleri görmekten sıkıldım bize ne ? Biz altınımızı alıp geçeriz gerisi umrumda olmaz

69
45
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