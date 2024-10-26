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ABD ve İsrail Savunma Bakanları İran Saldırısını Görüştü

ABD ve İsrail Savunma Bakanları İran Saldırısını Görüştü
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıları değerlendirmek üzere İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı ve bölgedeki gerginliklerin yönetilmesine dair mesajlar verildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıyı değerlendirmek üzere telefonda görüştü.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin ve İsrail Savunma Bakanı Gallant İsrail'in dün gece İran'daki askeri hedeflere başlattığı saldırıları görüştü. Açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında güncellemeler aldı. Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti. Bakan, ABD'nin İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmak için güçlendirilmiş kuvvet duruşunu ve ABD'nin herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engelleme kararlılığını belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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