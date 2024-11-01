Üye Girişi
Haberler

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü: İran Tehditleri ve Gazze Konusu Ele Alındı

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü: İran Tehditleri ve Gazze Konusu Ele Alındı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve desteklediği gruplardan gelen tehditlere karşı hazırlık durumunu vurguladı ve Gazze'deki insani koşullar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Bakan Austin görüşmede, "ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı kendi personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tamamen hazır olduğunu" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak ve değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Austin görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran ve İran destekli vekillerden gelebilecek tehditlere karşı ABD personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tam olarak hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim. ABD'nin Lübnan'da hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir düzenlemeye olan bağlılığını yineledim. Ayrıca İsrail'in Gazze'deki vahim insani koşulları iyileştirmek için attığı ve atmaya devam etmesi gereken adımları ve rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması beklentilerini gözden geçirdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak

Milyonlarca emeklinin alacağı zam netleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü? 1 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (1 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.