Haberler

ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve ABD, İran'a yönelik gerçekleştirdikleri geniş çaplı hava operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 200 İsrail savaş uçağının katıldığı saldırılarda İran genelinde 500'den fazla hedefin eş zamanlı olarak vurulduğu açıklanırken, İsrail Savunma Bakanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı operasyona ilişkin görüntüleri yayımladı.

İsrail ve ABD İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 200 İsrail Hava Kuvvetleri uçağı, İran'ın batı ve orta kesimlerinde bulunan Devrim Muhafızları'na ait füze rampaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldı.

500'DEN FAZLA HEDEF AYNI ANDA VURULDU

İsrail kaynakları, İran genelinde farklı noktalarda konuşlu hava savunma sistemleri ve füze altyapısı dahil olmak üzere 500'den fazla hedefin eş zamanlı olarak vurulduğunu bildirdi. Operasyonun, hassas planlama ve yoğun istihbarat çalışması sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

"HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ GENİŞLETİLDİ" İDDİASI

Yüzlerce savaş uçağının koordineli şekilde konuşlandırılmasıyla gerçekleştirilen saldırıların, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran hava sahasındaki operasyonel üstünlüğünü artırdığı öne sürülürken, İsrail Savunma Bakanlığı detayları anlatan bir video da yayınladı.

ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

CENTCOM DA GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

İsrail'in görüntüleri paylaşmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da Epic Fury Operasyonu (Destansı Gazap) görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ABD uçak gemisinden füzelerin fırlatılışı görülüyor.

ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

Elif Yeşil
Haberler.com
Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı

Kendi ülkelerinde gerçekleşen İran saldırısını sevinçle kutladılar
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!