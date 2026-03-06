ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada

Orta Doğu'da gerilim yerini tam kapsamlı bir savaşa bıraktı. ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin İran'ın kalbi Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği en yoğun hava saldırılarının görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin stratejik noktalarının peş peşe vurulduğu o anlar, hem amatör kameralara hem de dünya basınının canlı yayınlarına yansıdı.

GECE KARANLIĞI PATLAMALARLA AYDINLADI

Görüntülerde, Tahran semalarının füzelerin patladığı noktalarda çıkan yangınlar nedeniyle kırmızıya boyandığı, ardından devasa füzelerin kentin farklı noktalarına düşmesiyle gece karanlığının gündüze döndüğü görülüyor. Stratejik askeri tesisler ve yönetim binalarının yakınlarından yükselen dumanlar, saldırının şiddetini gözler önüne seriyor.

CANLI YAYINDA PANİK: SPİKERİN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Saldırı anında bölgedeki gelişmeleri bildiren ve patlamaların sarsıntısını bizzat yaşayan spikerin sesindeki titreme, durumun ciddiyetini özetledi. Yayına yansıyan o çarpıcı ifadeler şöyleydi:

"Şu an arkamda görüyorsunuz, gökyüzü adeta yarıldı! Peş peşe patlamalar duyuyoruz, yer sarsılıyor. Tahran şu an tarihin en ağır bombardımanlarından birini yaşıyor. Bir, iki, üç... Patlamaların ardı arkası kesilmiyor! Gökyüzündeki ışıklar uçaksavar mı yoksa düşen füzeler mi ayırt etmek imkansız. Halk panik içinde sığınaklara koşuyor, şu an tam bir can pazarı yaşanıyor!"

Saldırı sonrası Tahran'ın birçok bölgesinde elektriklerin kesildiği ve internet erişiminin kısıtlandığı bildirildi.