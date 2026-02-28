ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi
ABD ve İsrail, İran'a yönelik başlattığı saldırılarla çok sayıda kenti hedef aldı. Sivillerin de öldüğü saldırılar başkent Tahran'da yoğunlaşırken; Tahran'dan gelen görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
- ABD ve İsrail, İran'ın Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerine saldırı düzenledi.
- İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattı.
- İran'ın füze saldırıları Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı ve Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
TAHRAN'DA HASAR BÜYÜK
Sivillerin de öldüğü saldırılar başkent Tahran'da yoğunlaşırken; Tahran'dan gelen görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI
Öte yandan İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.