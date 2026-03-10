Pentagon: İran'a saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

Amerikan basını, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell'in, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısını açıkladığını duyurdu. Parnell açıklamasında, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı" ifadelerini kullandı.

Bu askerlerden çoğunun hafif yaralandığını kaydeden Parnell, 8'inin ağır yaralandığını ve yaralıların üst düzey tedavi gördüğünü belirtti. Parnell, 'Yaralanan askerlerden 108'i görevine döndü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı