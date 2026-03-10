Haberler

Pentagon: İran'a saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı

Pentagon: İran'a saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik son saldırılarda yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerden çoğu hafif yaralanırken, 8’inin ağır yaralandığı ve 108’inin görevine döndüğü belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

Amerikan basını, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell'in, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısını açıkladığını duyurdu. Parnell açıklamasında, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı" ifadelerini kullandı.

Bu askerlerden çoğunun hafif yaralandığını kaydeden Parnell, 8'inin ağır yaralandığını ve yaralıların üst düzey tedavi gördüğünü belirtti. Parnell, 'Yaralanan askerlerden 108'i görevine döndü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek