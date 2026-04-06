ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in gece saatlerinden bu yana İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 34 kişi yaşamını yitirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail savaş uçakları gece boyunca İran'ın başkenti Tahran, Kum ve Hürmüzgan'daki sivil yerleşim alanlarına hava saldırıları düzenledi. Saldırıların en yoğun yaşandığı başkent Tahran'ın Baharistan ilçesinde 13 kişi hayatını kaybetti. Gece boyunca devam eden saldırı dalgasında, Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kum kentinde de şehrin merkezindeki bir sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 can kaybı olduğu belirtildi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen saldırılarda da 6 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı