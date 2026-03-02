ABD ve İsrail'den Tahran'a saldırı! Büyük panik yaşandı
ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırı sonucunda kentin birçok noktasından dumanlar yükselirken; bombaların kente düştüğü anlar kameralara yansıdı.
- ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
- İran Kızılayı, İran'a yönelik bombardımanlarda 555 kişinin öldüğünü ve 747 kişinin yaralandığını açıkladı.
- İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflere saldırıyla karşılık verdi.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün Tahran başta olmak üzere İran'ın stratejik noktalarına başlayan saldırılar bölgeyi kan gölüne çevirirken; ABD- İsrail yeni bir saldırı dalgasını başlattı.
TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
ABD ve İsrail güçleri yine İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı. Saldırı sonucunda kentin birçok noktasından dumanlar yükselirken; bombaların kente düştüğü anlar kameralara yansıdı.
BÜYÜK PANİK
Şiddetli patlamaların ardından kentte yaşanan büyük panik de kameralarca kaydedildi.
ABD-İSRAİL SALDIRILARI İLE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.