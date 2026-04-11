İran ve ABD heyetleri İslamabad'da: Görüşmelerde son durum ne?

ABD ve İranlı müzakerecilerin tamamı, bugün ilerleyen saatlerde yapılması beklenen barış görüşmeleri için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

ABD heyetinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner ile özel temsilci .

İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik ediyor. Heyet İslamabad'daki havalimanında kırmızı halı ve çiçeklerle karşılandı.

Kalibaf, uçaktaki koltukların, savaşın ilk gününde düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybeden okuldaki kız çocuklarının yanmış okul çantaları ve fotoğraflarıyla doldurulduğunu gösteren görüntüler paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD heyetindeki JD Vance'i havaalanında karşılarken ABD'nin kalıcı bölgesel ve küresel barışın sağlanmasına yönelik taahhüdünü övdü.

Ülkenin dışişleri bakanlığı tarafından yayımlanan bir açıklamada Dar'ın, İran ve ABD'nin yapıcı biçimde görüşmelerini umduğu ve Pakistan'ın, tarafların çatışmaya kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yönelik çabalarını kolaylaştırmayı sürdürmek istediği aktarıldı.

Kalibaf müzakerecilerinin "iyi niyetli" olduğunu ancak ABD'ye "güvenmediklerini" söyledi.

Vance de daha önce, İran'ın onları "oyalamaya çalışması" halinde Amerikalıların buna açık olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Barış görüşmelerinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı Tasnim Haber Ajansı, görüşmelerin bir gün sürmesinin planlandığını ve muhtemelen 11 Nisan Cumartesi akşamı yapılabileceğini bildiriyor.

ABD ile İran arasında üzerine anlaşmaya varıldı ve bunun iki hafta sürmesi planlanıyordu.

Ateşkes ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından sosyal medyada duyuruldu; Tahran daha sonra iki ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'a yönelik saldırılara ara verilmesi şartına bağlı olarak bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Ancak o sırada üzerinde uzlaşılan hususların tüm ayrıntıları açıklanmadı ve uzun vadeli bir ateşkesin tam olarak nasıl müzakere edileceği belirsizliğini koruyor.

Çatışmaların sürmesi nedeniyle Lübnan, ateşkesin tartışmalı noktalarından biri haline geldi.

ABD ve İsrail, Lübnan'ın anlaşmanın bir parçası olmadığını belirtirken görüşmelerde kilit arabulucu olan Pakistan Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğunu söyledi.

İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin de 14 Nisan Salı günü Washington DC'de bir araya gelerek görüşmelere başlaması bekleniyor.

İsrail, Hizbullah'ın Lübnan'la yapılacak ateşkes görüşmelerine dahil edilmeyeceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Pakistan Planlama ve Kalkınma ile Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal, İran ile ABD arasındaki ateşkes müzakerelerine Lübnan'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

11 Nisan'da konuşan İkbal, Pakistan'ın "paket bir ateşkes" olması gerektiğine inandığını ve İsrail'in "bu tarihi fırsatı baltalayan bir aktör olmamasını umduklarını" belirtti.