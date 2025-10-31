Haberler

ABD ve Hindistan 10 Yıllık Savunma İş Birliği Anlaşması İmzaladı

ABD ve Hindistan 10 Yıllık Savunma İş Birliği Anlaşması İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'nda 10 yıllık savunma iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirecek.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, iki ülke arasında 10 yıl süreli savunma iş birliği anlaşması imzaladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hegseth, "Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelerek, 10 yıllık ABD-Hindistan Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Bu anlaşma, bölgesel istikrar ve caydırıcılığın temel taşı olan savunma ortaklığımızı daha da ileriye taşıyor. Koordinasyon, bilgi paylaşımı ve teknoloji iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Savunma alanındaki bağlarımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Singh ise konuya ilişkin paylaşımında, "Kuala Lumpur'da ABD'li meslektaşım Pete Hegseth ile verimli bir toplantı yaptık. 10 yıllık 'ABD-Hindistan Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Anlaşma, zaten güçlü olan savunma ortaklığımızda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İş birliği, Hindistan-ABD savunma ilişkilerinin tüm yelpazesine politika yönü sağlayacak. Bu, stratejik yakınlığımızın arttığının bir işareti ve yeni bir 10 yıllık ortaklığın habercisi olacaktır. Savunma, ikili ilişkilerimizin önemli bir ayağı olmaya devam edecektir. Ortaklığımız, özgür, açık ve kurallara dayalı bir Hint-Pasifik bölgesi sağlamak için kritik öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.