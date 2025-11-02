Haberler

ABD ve Çin, Askeri İletişim Kanalları Kurma Kararında Anlaştı

ABD ve Çin, Askeri İletişim Kanalları Kurma Kararında Anlaştı
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli muhatabı Dong Jun ile yapılan görüşmede, ordular arası iletişim kanallarının kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Taraflar, barış ve istikrarın önemini vurgulayarak gerilimi azaltma yönünde adımlar atmayı planlıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile ordular arası iletişim kanalları kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Barış, istikrar ve iyi ilişkilerin her iki ülke için 'en iyi yol' olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Hegseth, "Dong ve ben, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve gerilimi azaltmak için askeri kanallar kurmamız gerektiği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Hegseth, taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ABD ile Çin için 'kalıcı barış ve başarının temelini attığını' vurgulayarak, Savunma Bakanlığı'nın 'güç, karşılıklı saygı ve olumlu ilişkiler yoluyla barışı sağlama' konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
