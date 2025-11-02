ABD ve Çin, Askeri İletişim Kanalları Kurma Kararında Anlaştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Jun ile ordular arası iletişim kanalları kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Barış, istikrar ve iyi ilişkilerin her iki ülke için 'en iyi yol' olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Hegseth, "Dong ve ben, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve gerilimi azaltmak için askeri kanallar kurmamız gerektiği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Hegseth, taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ABD ile Çin için 'kalıcı barış ve başarının temelini attığını' vurgulayarak, Savunma Bakanlığı'nın 'güç, karşılıklı saygı ve olumlu ilişkiler yoluyla barışı sağlama' konusunda kararlı olduğunu aktardı.