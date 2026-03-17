ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent istifa etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, sanak medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını bildirdi. İstifa gerekçesi olarak Washington yönetiminin İran politikasını gösteren Kent, "Uzunca bir süre düşündükten sonra, bugün itibarıyla Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi.

ABD'nin İsrail baskısıyla savaşa sürüklendiğini savunan Kent, "Vicdanen, İran'da devam eden savaşı desteklemem mümkün değil. İran, ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail'in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız çok açık" ifadelerini kullandı.

