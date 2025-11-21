Haberler

ABD, Ukrayna'ya Barış Taslağı Gönderdi

ABD, Ukrayna'ya Barış Taslağı Gönderdi
Güncelleme:
ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Rusya ile savaşı sona erdirmek için bir taslak plan sundu. Zelenskiy, barış süreci için önemli ilkelere odaklanacak.

ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, Rusya ile savaşı sona erdirmek için taslak planı ilettiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD tarafından gönderilen diplomasiyi yeniden canlandırmaya yardımcı olabilecek bir taslak planını resmen teslim aldığı bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, bugünkü toplantıda halkımız için önemli olan temel ilkeleri özetledi ve ardından savaşı adil bir şekilde sona erdirecek şekilde planın hükümleri üzerinde çalışmaya karar verildi" ifadelerine yer verildi.

İlerleyen günlerde Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığının belirtildiği açıklamada, "Rusya'nın işgalinin ilk saniyelerinden itibaren Ukrayna barış arayışında olmuştur ve gerçek barışı yaklaştırabilecek tüm somut önerileri destekliyoruz. Bu yılın başından itibaren Ukrayna, kan dökülmesini sona erdirmeyi amaçlayan Başkan Trump'ın önerilerini desteklemiştir. Barışın sağlanması için, daha önce olduğu gibi, Amerikan tarafıyla ve Avrupa'daki ve dünyadaki ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde Ukrayna Devlet Başkanı, Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barışı sağlamak için gerekli olan temel noktaları görüşmeyi planlamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
