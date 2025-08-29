ABD, Ukrayna'ya 825 Milyon Dolarlık Silah Satışını Onayladı

ABD, Ukrayna'ya 825 Milyon Dolarlık Silah Satışını Onayladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladı. Bu satış, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artıracak ve bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hükümetinin 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ile bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma ve Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri (GPS/INS) talep ettiği bildirildi. Söz konusu satışın toplam tahmini maliyetinin 825 milyon dolar olacağı kaydedildi.

Açıklamada, satışın yalnızca füzeleri değil; füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ve bakım ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim materyalleri ve lojistik desteği de kapsadığı aktarıldı. Satışın, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma ve bölgesel güvenlik görevlerini yerine getirme kapasitesini artıracağı belirtilirken, bunun bölgedeki 'temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği' vurgulandı.

DSCA açıklamasında, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir ortağın güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in sağladığı finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı üzerinden gerçekleştireceği ve silah satışının tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayının gerektiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

Kanlı işgalden ilk görüntü! Kentin her yanından dumanlar yükseliyor
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli

Olağanüstü toplanan TBMM'den dünyaya çağrı: BM güçleri gönderilmeli
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.