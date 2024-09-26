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ABD, Ukrayna'ya 375 Milyon Dolarlık Askeri Destek Paketi Onayladı

ABD, Ukrayna'ya 375 Milyon Dolarlık Askeri Destek Paketi Onayladı
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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya roketatar sistemleri, top mermileri, zırhlı araçlar ve devriye botlarını içeren 375 milyon dolarlık askeri destek paketini onayladı. Pentagon, bu destekle Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya roketatar sistemleri, top mermileri, zırhlı araçlar ve devriye botlarını içeren 375 milyon dolarlık askeri destek paketini onayladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde üstün gelmek için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olmasını sağlamak üzere ilave güvenlik desteğini duyurdu. Bu kapsamda, Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, havadan karaya silahlar; roket sistemleri ve topçu mühimmatları; zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dahil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlamak üzere tahmini değeri 375 milyon dolar olan paketin onaylanması da yer almaktadır" denildi.

ABD'nin sağladığı destek paketinin içinde çoklu roketatar sistemleri (HIMARS), 155 ve 105 milimetre top mermileri, TOW füzeleri, Javelin, AT-4 tipi zırh delici füzeler, M1117 tipi zırhlı araçlar, mayına karşı dayanıklı zırhlı araçlar, hafif zırhlı araçlar, zırhlı köprü araçları, devriye botları ve diğer askeri ekipmanlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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