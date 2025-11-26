Haberler

ABD Temsilcisi Witkoff, Moskova'yı Ziyaret Edecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Uşakov, Witkoff ile Ukrayna üzerindeki barış planına dair görüşmeler yapıldığını belirtti.

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus basınına ABD'nin Ukrayna konusunda hazırladığı barış planıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Uşakov, Witkoff'la 14 Ekim'de yaptığı telefon görüşmesinin basına sızması konusunda, "Witkoff'la sık sık konuşuyorum. Konuşmanın içeriğine dair ise yorum yapmayacağım" dedi.

ABD ile Rusya'nın temasta olduğunu vurgulayan Uşakov, "Witkoff konusunda, kendisinin gelecek hafta Moskova'yı ziyaret etmesi için bir ön anlaşmaya vardık. Kendisi ve ABD'nin Ukrayna konusundaki bazı temsilcileri gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
