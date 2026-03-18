ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD, müttefik desteği bulamayınca Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran'a ait güçlendirilmiş füze rampalarını 2.2 tonluk sığınak delici bombalarla vurdu.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim sonrası dikkat çeken bir askeri operasyona imza attı. Pentagon, İran'ın deniz trafiğini tehdit ettiği belirtilen kıyıdaki füze tesislerinin "sığınak delici" bombalarla vurulduğunu açıkladı.

KOALİSYON OLMAYINCA ABD TEK BAŞINA HAREKETE GEÇTİ

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasını kırmak için müttefiklerinden destek aradı ancak Avrupa ve Asya ülkelerinden beklediği yanıtı alamadı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın koalisyona katılmaması üzerine ABD, askeri operasyonu tek başına yürüttü.

Pentagon, operasyonun birkaç saat önce gerçekleştirildiğini ve hedeflerin tam isabetle imha edildiğini duyurdu.

2.2 TONLUK SIĞINAK DELİCİ BOMBA KULLANILDI

Operasyonda kullanılan mühimmatın büyüklüğü dikkat çekti. ABD savaş uçakları, İran'ın kıyı şeridinde yer alan güçlendirilmiş gemisavar füze tesislerini yaklaşık 2.2 tonluk (5.000 pound) sığınak delici bombalarla hedef aldı.

Pentagon açıklamasında, söz konusu tesislerde bulunan gemisavar seyir füzelerinin uluslararası deniz ticareti için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

ABD SAHADA DENGEYİ DEĞİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve ticaret akışı açısından kritik öneme sahip bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. ABD'nin operasyonla, bölgede İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı ve sivil deniz trafiğini güvence altına almayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Washington'ın koalisyon kuramaması sonrası doğrudan askeri güç kullanarak sahada dengeyi değiştirmeye yöneldiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten

Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan'dan kaos çıkaracak karar
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'den sürpriz adım! Geri çekiliyor
Akşener'den uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti

Uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Akşener'den uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti

Uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti
Ülke alarmda! Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu

Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti