ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG ile güvenlik güçleri arasında 1 gün süren çatışmalarda ateşkes sağlanırken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 2 Ekim'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyona ilişkin detayları aktardı.

ABD'DEN SURİYE'DE EL KAİDE'YE OPERASYON

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Salı günü yaptığı açıklamada, güçlerinin 2 Ekim'de Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir saldırı planlayıcısını öldüren bir saldırı düzenlediğini söyledi.

CENTCOM yaptığı açıklamada, "Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed, El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Ensar el-İslam'ın bir üyesiydi" dedi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin teröristlerin saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını "bozmak ve engellemek" için hazır olduğunu söyledi. Cooper, "Vatanımızı, savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve bölge genelinde ve ötesindeki ortaklarımızı savunmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

BARRACK, ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Ateşkesin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görüştüğü bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ve 10 Mart Mutabakatı'nın ele alındığı belirtildi.

SURİYE'DE YPG, GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

6 Ekim sabahında PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancılar, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almıştı. Terör örgütü, akşam saatlerine kadar, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.