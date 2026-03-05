ABD Senatosu, Trump'ın 'savaş yetkileri'nin kısıtlanmasını reddetti
ABD Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan 'savaş yetkileri' tasarısı, ABD Senatosunda oylandı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 'evet' oyuna karşılık 53 'hayır' oyuyla reddedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı