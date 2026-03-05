Haberler

ABD Senatosu, Trump'ın 'savaş yetkileri'nin kısıtlanmasını reddetti
ABD Senatosu, Başkan Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarıyı 53 'hayır' oyu ile reddetti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören 'savaş yetkileri' tasarısını reddetti.

ABD Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan 'savaş yetkileri' tasarısı, ABD Senatosunda oylandı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 'evet' oyuna karşılık 53 'hayır' oyuyla reddedildi.

